Bäder in Nöten: Mödling und Perchtoldsdorf hoffen auf finanzielle Beteiligung

Mehr als 4,5 Millionen Euro jährlich müssen in Mödling und Perchtoldsdorf insgesamt aus den Gemeindekassen zugeschossen werden, um die beiden Bäder finanziell über Wasser halten zu können. "Die operative Abgangsdeckung liegt allein in Perchtoldsdorf bei knapp unter 2 Millionen Euro im Jahr“, macht Ortschefin Kö deutlich. Das sind rund 5.000 Euro täglich.

Dass sich die Schere dabei immer weiter öffnet, gibt Silvia Drechsler zu bedenken: „Anders als in Thermal- und Wellnessbädern können wir die gestiegenen Lohn- und Betriebskosten im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge nicht einfach auf den Gast überwälzen." Hinzu komme das Thema Schwimmunterricht, das sowohl in Mödling, als auch in Perchtoldsdorf einen wichtigen Stellenwert einnehme. "Man hört immer wieder, wie viele Kinder nicht schwimmen können. Das lernt man aber nun einmal großteils in einem öffentlichen Bad", sagt Andrea Kö: "Dieses breite Bildungsangebot sorgt aber für entsprechenden Ressourcenbedarf beim Bad."

Sanierungsbedarf in beiden Bädern

Zur besorgniserregenden Lage beim laufenden Betrieb komme nun aber auch noch der Sanierungsbedarf in beiden Freizeitanlagen. Das denkmalgeschützte Mödlinger Stadtbad stammt aus der Zwischenkriegszeit, das Perchtoldsdorfer Freizeitzentrum war 1979 eröffnet worden. Die letzten großen Renovierungen fanden in beiden Häusern um die Jahrtausendwende statt, erinnern die Bürgermeisterinnen.