Finanzaffäre an HTL Mödling: Direktor legt alle Funktionen nieder

Nach dem Finanzskandal an der HTL Mödling hängt nicht nur die Zukunft des Schülerheims – und damit auch jene von 150 Mädchen und Burschen – am seidenen Faden. Auch personell schlägt die Affäre hohe Wellen.

Wie diese Woche bekannt geworden ist, hat nun der Direktor der HTL das Handtuch geschmissen. Nachdem die Schule im Zentrum von Ermittlungen des NÖ Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt steht, hat Schulleiter Hannes Sauerzopf vor wenigen Tagen all seine Funktionen an der Schule niedergelegt.

Verfahren anhängig

Die NÖ Bildungsdirektion bestätigt auf Anfrage einen Heute-Bericht über den nunmehrigen Rückzug des bisherigen Schulleiters. "Direktor Sauerzopf hat in der Vorwoche die Leitung der HTL Mödling zurückgelegt und es wurde umgehend vom Bundesministerium für Bildung ein kommissarischer Leiter bestellt, der die HTL nahtlos weiter führt", so Sprecherin Susanne Schiller. Zu den genauen Gründen des Rückzuges gab es zunächst keinerlei Angaben und Auskünfte.

Mit 3.500 Schülern zählt die HTL Mödling zu einer der größten Bildungseinrichtungen Europas. Mit dem CampusM betreibt der Verein zur Förderung der HTL Mödling ein "wichtiges Standbein der Bildungsschmiede“ – nämlich das Schülerheim samt Gastronomie. Wie der KURIER berichtete, ist dieser Verein im Jänner in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert. Laut Ermittlungen der Kripo sind bis zu einer halben Million Euro spurlos verschwunden.

Konkursverfahren

Über den Verein wurde deshalb am 22. Jänner am Landesgericht Wiener Neustadt das Konkursverfahren eröffnet. Ein leitender Mitarbeiter wurde suspendiert, ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. In dem Ermittlungsverfahren wird Sauerzopf derzeit als Zeuge geführt.