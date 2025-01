Konkursverfahren für Förderverein der HTL Mödling beantragt

Über das Vermögen des Vereins zur Förderung der HTL Mödling ist nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren beantragt worden. Es fehlen Gelder "in derzeit nicht bekannter Höhe", wurde am Montag mitgeteilt. Bereits Ende der Vorwoche sind Ermittlungen in der Causa bekannt geworden. Der Verwaltungsleiter der Schule wurde vorläufig suspendiert. Der KURIER hat berichtet.

Details - vor allem über die Höhe der Gesamtverbindlichkeiten sowie die Anzahl der betroffenen Gläubiger - lagen laut AKV zunächst nicht vor. Ob eine Fortführung finanzierbar und im Interesse der Gläubiger ist, sei durch die Insolvenzverwaltung zu überprüfen. Abzuwarten bleibe insbesondere, ob eine Sanierung beabsichtigt sei, teilte der AKV in einer Aussendung mit.