Letztendlich endete ein gemütlicher, kameradschaftlicher Abend der Feuerwehrmitglieder wieder im Arbeitssatzgewand in einem Rettungseinsatz.

Weil das große Jubiläumsfest coronabedingt nicht stattfinden konnte, setzten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfeld (Bezirk Amstetten) am Mittwochabend zum historischen Plausch im Feuerwehrhaus zusammen. Am 15. September vor 120 Jahren war die Gründungsurkunde der Feuerwehr von honorigen Männern unterschrieben worden. In geselliger Runde wurden wichtige Stationen in der Feuerwehrentwicklung besprochen und so mancher legendäre Hauptmann oder später Kommandant in Erinnerung gerufen. Am späteren Abend, als sich die Runde gerade auflöste, schreckte Sirenenlärm die Einsatzmannschaft auf.

Alarm

Die Wehr wurde zur Menschenrettung auf die Bundesstraße 1 beim Gewerbepark St. Georgen beordert. Ein Pkw war gegen eine Laternensäule gekracht, der Lenker soll eingeklemmt sein, hieß es in der Einsatzmeldung. Wenige Minuten später, als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, stellte sich heraus, dass niemand mehr im Wagen eingeklemmt war.