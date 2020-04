Feuerwehren kämpfen in Amstetten gegen zwei Flurbrände

Zwei größere Flurbrände hielten am Mittwochnachmittag in Amstetten drei Feuerwehren in Atem, wie das Bezirksfeuerwehrkommando bekanntgab. Während der Einsatz in einem Fall glücklicherweise rasch beendet werden konnte, sorgt ein weiterer für wesentlich mehr Aufsehen. Ein Holzhaufen ist in Flammen aufgegangen, die Brandursache dafür ist noch unbekannt, die Polizei befindet sich vor Ort. Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindert werden.