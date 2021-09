Feuerwehren fusionieren für Bau einer neuen Einsatzzentrale

Bei dem Zusammentreffen der beiden Feuerwehren am vergangenen Samstag wurden Erinnerungen an das Jahr 2012 wach. Damals stand der Zusammenschluss ebenfalls am Tapet und wurde von den Zeller Kameraden mit großer Mehrheit abgelehnt. Der damalige Bürgermeister Wolfgang Mair (ÖVP) versuchte die Kräfte für den Bau eines großen Sicherheitszentrum beim Lokalbahnhof Waidhofen zu bündeln und war nach dem Veto der Zeller enttäuscht. Das Großprojekt mit neuer Polizeistation, Wohngruppen und Wohnungen scheiterte in den folgenden Jahren an baurechtlichen Schwierigkeiten.

Extremer Platzmangel

Inzwischen hat die Polizei in der Färbergasse bereits ihre neue Inspektion bezogen. Die beiden traditionsreichen Feuerwehren kämpfen weiter mit massivem Platzmangel und haben nun den entscheidenden Schritt für eine gemeinsame Zukunft gemacht. Vor dem eindeutigen Mehrheitsbeschluss beider Wehren schilderten die Kommandanten Michael Höritzauer (FF Waidhofen/Y.) und Ulrich Kromoser (FF Zell/Y.) die aktuellen Fakten um die beiden sehr aktiven Wehren.

Als bereits erfolgreiche gemeinsame Klammer schilderten die beiden Kommandanten den Betrieb der Jugendfeuerwehr. Den Beschluss ihrer Mitglieder kommentierten die beiden Feuerwehrchefs als „zukunftsweisend“ und „Jahrhundertchance“. Die Tageseinsatzbereitschaft, die Ausbildung und die Schlagkraft soll mit geeinten Kräften gestärkt werden.