Katastrophenschutz: 6000 Helfer binnen einer Stunde

4.528 Blitzeinschläge in einer Nacht, der wärmste Mai seit 1868, in wenigen Stunden mehr als 100 Milliliter Regenwasser – die erste Jahreshälfte war reich an Wetterkapriolen. Für die Freiwilligen Feuerwehren im Land bedeutet das viele Einsatzstunden. Der Katastrophenschutz, als Aufgabengebiet der Wehren, gewinnt durch Überschwemmungen, Waldbrände, Sturmschäden oder Stromausfälle an Bedeutung.

So hieß es auch während des Starkregens im Bezirk Neunkirchen, dass Züge des Katastrophenhilfsdienstes ( KHD) angefordert worden sind. Der KHD des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes ist eine überregionale Einheit. Ein Zug besteht aus 50 bis 60 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen. Fünf solcher Züge ergeben eine Bereitschaft, die pro Bezirk stationiert sind. „Wir können innerhalb einer Stunde bis zu 6.000 Einsatzkräfte aufbieten. Im Bezirk Neunkirchen standen lediglich zwei Züge im Einsatz“, erklärt Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos.