Feuer und Flamme für die Feuerwehr Schwarzenbach

Ungefähr zu 60 Einsätzen muss die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbach jährlich ausrücken. Im letzten Jahr waren es vor allem Wald- und Flurbrände.

An den Einsatz am 19. April 2017 erinnert sich der Kommandant besonders: Es kam ein massiver Wintereinbruch, am Abend lag Schwarzenbach unter 40 Zentimetern Neuschnee. Bäume wurden geknickt, Strommasten beschädigt, es gab einen Stromausfall. Auf einmal kam eine Alarmierung rein. „Es war ein Einsatz bei einem Hühnerzuchtbetrieb, wegen der Kälte, verursacht durch den Stromausfall, haben sie sich zusammengerottet und drohten zu ersticken. Die Alarmierung musste über Handys gehen – ohne Strom funktionierte weder Funk noch Sirene. Ich selbst musste mich erst freischaufeln, um ins Feuerwehrhaus zu gelangen“, er erzählt, dass er sich Sorgen machte, wie dieser Einsatz zu bewältigen sei, erwartete niemanden im Feuerwehrhaus. Als er eintraf die große Überraschung: Zwei Einsatzfahrzeuge waren besetzt, die Mannschaft war mit Rädern oder zu Fuß gekommen. „Das war unglaublich und durch dieses Engagement und das Zusammenhalten in Ausnahmesituationen konnten wir den Einsatz dann bewältigen.“

Den Zusammenhalt schätzt man auch mit anderen Feuerwehren in der Umgebung, denn bei Einsätzen helfen oft mehrere Kommandos zusammen. „Wenn einmal bei Einsätzen nicht genug Leute da sind, dann ist die Zusammenarbeit mit anderen Wehren besonders wichtig und das funktioniert auch großartig auch über die Landesgrenzen hinweg“, sagt der Schwarzenbacher Kommandant, denn die Gemeinde grenzt ans Burgenland.