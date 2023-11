Feuerwehr stöberte verunglückten Mann mit Drohne auf

Ein 47-jähriger Mann ist am Samstagabend in einem Wald bei der Burgruine Aggstein (Bezirk Melk) in unwegsames Gelände geraten. Der Mann verlor in der Dunkelheit die Orientierung. Er setzte via Handy einen Notruf ab. Im Zuge der Suchaktion konnten Drohnen von Feuerwehr und Polizei den Mann schließlich orten.

Gegen 20.00 Uhr wurden Samstagabend die Einsatzkräfte von dem Mann alarmiert, der sich ich in der Nähe der Burgruine bei völliger Dunkelheit verlaufen hatte und nicht mehr weiter konnte. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst starteten einen Sucheinsatz. Nach knapp einer Stunde konnten ein Drohnenpilot und ein Helfer eine vielversprechende Wärmequelle knapp 300 Meter entfernt vom Standort der Feuerwehr ausnehmen.