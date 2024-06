Feuerwehr rettete eingeschlossene Entenküken aus Kanal

Vier Entenküken hat die Feuerwehr Schwechat am Sonntag aus einem Kanal befreit. Knapp zwei Stunden waren die Helfer im Einsatz, dann konnten die jungen Vögel wieder der Entenmutter übergeben werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Daraufhin besorgte ein Bauhofmitarbeiter die Baupläne zum Kanalsystem. Ein Feuerwehrmann in Schutzausrüstung stieg in den Kanalschacht und positionierte sich darin mit einer Tiertransportbox. Kurze Zeit später waren die kleinen Enten in Sicherheit und konnten auf einer Wiese freigelassen werden.