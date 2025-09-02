Feuerwehreinheit aus NÖ beendet Waldbrandeinsatz in Griechenland

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach zwei Wochen im Rahmen des EU-"Prepositioning“-Programms haben die niederösterreichischen Feuerwehrkräfte gesund und unverletzt wieder ihren Rückweg angetreten. Insgesamt waren 25 Feuerwehrmitglieder des Sonderdienstes "Flur- und Waldbrandbekämpfung" pro Woche nach Griechenland, in die Nähe von Patras, entsandt worden.

Gemeinsam mit internationalen Partnern sollten sie während der heißen Sommermonate rasch und wirkungsvoll auf Wald- und Vegetationsbrände reagieren zu können.

Wie berichtet, standen im August niederösterreichische Spezialkräfte auch eineinhalb Wochen in Montenegro bei Waldbränden im Einsatz.

Die Anreise nach Griechenland erfolgte auf dem Landweg bis nach Venedig, von wo aus Mannschaft und Spezialfahrzeuge mit der Fähre nach Griechenland übersetzten. Vor Ort standen die Niederösterreicher nicht nur in Bereitschaft, sondern wurden auch zu mehreren realen Einsätzen alarmiert. Dabei konnten sie ihre Expertise im Vegetationsbrand-Einsatz einbringen und griechische Feuerwehreinheiten tatkräftig unterstützen, berichtet der NÖ Landesfeuerwehrverband.



"Unsere Feuerwehrmitglieder haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie nicht nur für den Ernstfall vorbereitet sind, sondern auch unter extremen Bedingungen professionell und erfolgreich Hilfe leisten können. Die realen Einsätze in Griechenland haben verdeutlicht, wie wertvoll die internationale Zusammenarbeit ist – für die Menschen vor Ort ebenso wie für die Weiterentwicklung unseres eigenen Katastrophenschutzes“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.



Neben den Einsätzen standen für die niederösterreichischen Feuerwehrmitglieder und drei Mitglieder aus Salzburg auch gemeinsame Übungen, Ausbildungen und der intensive Austausch mit den griechischen Partnern im Mittelpunkt.

