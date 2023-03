Feuerwehr konnte Waldbrand in St. Peter am Wechsel verhindern

In der vergangenen Nacht ist es im Ort Aspangberg St. Peter zu einem Großbrand gekommen. "In einem Wald geriet aus noch unbekannter Ursache ein Carport in Brand. Bereits auf der Zufahrt waren die meterhohen Flammen von weiten sichtbar. Uber einen Forstweg wurde eine Zubringerleitung gelegt", heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.