Feuerwehr Gloggnitz rast direkt vom Ball zum Brandeinsatz

Ein Kellerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus im Gloggnitzer Stadtgebiet wurde in der Bereichsalarmzentrale Neunkirchen angezeigt. Von der Galauniform wechselte die Einsatzmannschaft in die Einsatzbekleidung und besetzte die Fahrzeuge.

Während der Anfahrt wurde bereits Umluft unabhängiger Atemschutz angelegt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus der Kellertür. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr.

Zwei Atemschutztrupps wurden in den Innenangriff geschickt. Der Brand wurde rasch im Heizungsraum lokalisiert und abgelöscht. In weiterer Folge wurde der Keller mittels Lüfter belüftet. Neben der Stadtfeuerwehr Gloggnitz, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Mitgliedern im Einsatz stand, waren die Polizei sowie das Rote Kreuz mit im Bereitstellungseinsatz. Die Brandursache ist unbekannt und wird ermittelt.