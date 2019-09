Feuerwehr befreite verschütteten Arbeiter aus Künette

Zu einem brenzligen Einsatz ist es am Montag auf einer Baustelle im Stadtgebiet von Wiener Neustadt gekommen. Ein Arbeiter einer Baufirma ist bei Kanallegearbeiten in einer Künette vom einstürzenden Erdreich verschüttet worden. Die Feuerwehr Wiener Neustadt konnte zusammen mit der Baufirma nach fast zwei Stunden den Schwerverletzten ausgraben und aus der misslichen Lage befreien. Der Mann wurde mit dem Notarzt in Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.