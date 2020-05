Feuerwehr befreit Waldrapp aus Netz

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr von Waidhofen/Thaya im Waldviertel am Montag gerufen: in der Waldrapp-Voliere in Waidhofen hatte sich eines der Tiere im Außennetz der Anlage verfangen und konnte sich nicht mehr selber befreien.

Ein Aufmerksamer Passant hatte in den frühen Morgenstunden den Vogel bei seinen verzweifelten Bemühungne bemerkt und die Feuerwehr informiert. Allerdings war der Vogel mit einer Drehleiter nicht zu erreichen. Deshalb kletterten die Helfer mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes und drangen so zu dem Tier vor. Sie konnten Vogel, der mit seinem Ring gängen geblieben war, relativ rasch befreien. "Der Vogel hat sich schon wieder beruhigt, zum Glück ist ihm nichts passiert", sagt Obmann Werner Neubauer von der Waldrapp-Initiative. Er ist froh über den Einsatz der Feuerwehr: "Die sind Profis, in zehn Meter Höhe hätten wir nicht herum klettern wollen."

Derzeit leben in der Anlage rund 50 Tiere, von denen auch einige brüten.