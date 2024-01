Feuerwehr alarmiert: Kater "Carlo" steckte in Küchenzeile fest

Bereits am 28. Dezember 2023 verschwand der 2-Jährige Kater "Carlo" aus einem Haus in Pfaffstätten. Seine besorgte Besitzerin suchte ihn schon seitdem überall vergebens. Am Dreikönigstag wurde gegen 10 Uhr dann die Freiwillige Feuerwehr Pfaffstätten zu einer Tierrettung mit dem Zusatz „Katze hinter Küchenkasten" alarmiert.



Nachdem tagelang nichts von Carlo zu sehen war, wurde er heute Vormittag im Keller eines fremden Hauses, einige Straßenzüge weiter weg, von „Ashkii“ dem Hund des Hausbesitzers entdeckt und aufgescheucht. Carlo nahm daraufhin Reißaus und die Jagd ging durchs ganze Haus bis in die Küche im Erdgeschoß. Dort zwängte sich der Kater durch eine offene Verblendung unter die Küchenzeile. Auf der Rückwand blieb er dann aber mit dem Kopf hängen und konnte weder vor noch zurück. Die Bewohner hatten die Aktion mitbekommen und verständigten die Besitzerin von Carlo und auch die Feuerwehr.

➤ Mehr lesen: Tierischer Jahresrückblick 2023: Von Wölfen, Waffen und Werbung

Küche demontiert

Nach Eintreffen der FF Pfaffstätten und Erkundung durch den Einsatzleiter mussten zuerst mehrere Teile von der Küchenzeile demontiert und ein Teil der Rückwand entfernt werden, um Carlo zu erreichen. Da er weiterhin noch mit dem Kopf im schmalen Hohlraum zwischen Küchenzeile und Wand festsaß, zwängte sich einer der Feuerwehrleute direkt in den betroffenen Küchenkasten und eine Feuerwehrfrau versuchte, Carlo durch die offene Blende am Boden zu fassen. Gemeinsam gelang es den zwei Feuerwehrleuten dann auch ihn zu befreien. Anschließend konnte der Ausreißer seiner überglücklichen Besitzerin unverletzt wieder übergeben werden.

➤ Mehr lesen: Am Ende ihrer Kräfte: Tierische Helden kämpften sich zurück ins Leben