Zu Silvester ausgebucht: Aber Feuer zerstörte beliebtes Restaurant

Bis auf den letzten Platz wäre das Restaurant Tipolino in Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, am Silvesterabend ausbucht gewesen. Doch Montagfrüh zerstörte ein Großbrand nicht nur den gemütlichen Jahreswechsel Dutzender Gäste, sondern auch den Lebenstraum eines fleißigen Wirten und seiner achtköpfigen Belegschaft.

Gegen fünf Uhr Früh züngelten Flammen aus dem Dachstuhl der Pizzeria direkt an der Hainfelder Bundestraße (B18). Vorbeifahrende Autofahrer schlugen Alarm. Als wenige Minuten später die ersten Feuerwehrtrupps beim Lokal eintrafen, stand das Restaurantgebäude schon in Vollbrand. Heftige Windböen fachten das Feuer an. Ein Atemschutztrupp durchsuchte noch schnell die kleine Wohnung des Wirts im Dachgeschoß nach vom Feuer eingeschlossen Personen, schilderte Einsatzleiter Anton Durst von der Feuerwehr Hainfeld.

Kurze Zeit später raste eine Feuerwalze auch durch diese Räume. Wegen der widrigen Witterung durch Wind und Minusgrade um die acht Grad, die die Löschgeräte vereisen ließen, wurden letztlich neun Feuerwehren mit 150 Mann zum Einsatzort beordert.

Das als Holzbau errichtete Restaurant wurde jedoch von dem Inferno völlig zerstört und stürzte zum Teil ein. Das an die Pizzeria angebaute Cafe-Pub „Habaneros“ konnte zwar vor den Flammen geschützt werden, wurde aber durch Hitze und Rauch ebenfalls ruiniert.