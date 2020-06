Feuer vernichtete Schafmilchbetrieb in Droß

Vor den Trümmern ihres Lebenstraumes stehen Ingrid und Robert Proidl aus Droß, Bezirk Krems: "Wir haben 2001 mit den Milchschafen begonnen. Jetzt sind alle verbrannt", erzählt Ingrid Proidl mit Tränen in den Augen. Ihr Mann hat Mittwoch Nachmittag verzweifelt versucht, die Tiere aus dem lichterloh brennenden Stall zu treiben. Vergeblich. Alle 22 verendeten.

Hunderte Zuschauer eines Fußballspieles in Droß wurden Mittwoch Nachmittag auch Zeugen eines Großbrandes: Ganz in der Nähe des Sportplatzes hatte ein großer, erst im Jahr 2000 errichteter Schafstall Feuer gefangen, in dem auch größere Mengen Heu und Stroh gelagert waren. Rund 100 Feuerwehrleute waren schnell vor Ort, konnten aber nicht verhindern, dass der Stall vollkommen abbrannte. "Als unsere Leute eintrafen, stand die Scheune schon im Vollbrand", berichtet Christoph Firlinger von Bezirksfeuerwehrkommando.

Die Arbeiten gestalteten sich nicht einfach, weil in unmittelbarer Nähe des Gebäudes eine Wasserentnahmestelle fehlte.