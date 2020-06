Feuer vernichtete Kegelbahnen

Ich war fassungslos. Die gesamte Anlage ist zerstört." Knapp zwei Stunden nachdem Obmann Josef Rothmayer in Orth/ Donau, Bezirk Gänserndorf, gegen Mitternacht mit Sportkameraden die Klubräume des Kegelvereins verlassen hatte, standen diese lichterloh in Flammen. Bewohner der über der Sportstätte des KSK Orth liegenden Wohnung hatten gegen 1.50 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und Alarm geschlagen. Für die Feuerwehren wurde Großalarm ausgelöst. Bei ihrem Eintreffen stand der Aufenthaltsraum des Vereins bereits in Vollbrand. Acht Wehren mit 100 Mann konnten ein Übergreifen auf das Gebäude, ein ehemaliges Gasthaus, verhindern. Laut Polizei ist die Wohnung des Untermieters im Obergeschoß wegen schwerer Rauchschäden vorerst unbewohnbar. Obmann Rothmayer ist mit den 30 Sportkeglern des Vereins jetzt heimatlos. Demnächst wäre ein großes Turnier geplant gewesen, im September beginnt die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga. Er vermutet, dass der Brand durch einen elektrischen Defekt ausgelöst worden ist. Montag werden Brandermittler nach der Ursache forschen.