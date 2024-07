Feuer in Tiefgarage: Wohnhaus musste evakuiert werden

Eine halbe Stunde vor Mitternacht kam es am Mittwoch zu einem Brandeinsatz in Unternalb (Bezirk Hollabrunn). Ein Fahrzeug begann in der Tiefgarage einer Wohnhausanlage zu brennen. Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotentials wurde deshalb Alarmstufe 3 für fünf Feuerwehren ausgelöst.