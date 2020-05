Feuer in Psychiatrischer Abteilung: Neun Patienten evakuiert

Dramatische Szenen rund um einen Brand in der Psychiatrischen Abteilung des Landesklinikums Mauer im Bezirk Amstetten: Donnerstagabend war dort in einem Stationszimmer ein gefährlicher Brand ausgebrochen.

Evakuierung

Gegen 22.30 Uhr wurde für die Feuerwehren des Abschnitts Amstetten-Stadt Alarm gegeben. Auf der Station 3 der Erwachsenen-Psychiatrie im Haus 1 neben dem Hauptgebäude des Klinikums stand ein Zimmer in Vollbrand. In dem Zimmer war niemand mehr anwesend. Umgehend mussten die auf der Station untergebrachten Patienten in Sicherheit gebracht werden. „Neun Patienten wurden evakuiert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Situation war gut unter Kontrolle“, berichtete ein Sprecher des Klinikums.