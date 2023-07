Flammen in einem Wohnhaus in NÖ: Bewohner wurde ins Spital geflogen

Dramatische Szenen spielten sich Samstagabend in Albrechts im Bezirk Gmünd in Niederösterreich ab. Die Freiwilligen wurden kurz nach 21 Uhr alarmiert, weil in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen war.

Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung fest, ein Atemschutztrupp konnte zum Glück rasch ein brennendes Möbelstück löschen und so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.