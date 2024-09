Explosionen, Rauchschwaden: Großbrand in NÖ fordert Feuerwehren

Großeinsatz für die Feuerwehren in Kierling im Bezirk Tulln. Seit heute Mittag steht ein Einfamilienhaus in Holzbauweise nahe an der Waldgrenze zu Kritzendorf in Vollbrand.

Derzeit versuchen sechs Feuerwehren mit 85 Mitgliedern den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um die Wasserversorgung in dem entlegenen Gebiet sicherzustellen, mussten hunderte Meter lange Zubringerleitungen verlegt werden.

Das Brandausmaß ist dermaßen hoch, dass selbst in der Stadt Klosterneuburg und auch in Kritzendorf dichte Rauchschwaden durch zogen.