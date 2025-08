Festspiele Reichenau: Rekord mit 37.000 verkauften Tickets

Die Auswahl der Stücke bot Theatererlebnisse für alle Generationen und wurde von einem "hochkarätigen Ensemble" getragen, zogen die Verantwortlichen Bilanz.

Große Resonanz

Maria Happel, künstlerische Leiterin der Festspiele, zog ein zufriedenes Resümee: "Wir freuen uns sehr, dass unser künstlerisches Konzept so breit angenommen wurde. Hinter jeder Vorstellung stand ein starkes Ensemble, ein engagiertes Team und der gemeinsame Wille, Theater mit Haltung und Leidenschaft zu präsentieren." Die Begeisterung des Publikums spiegelte sich in der großen Resonanz wider, die die Festspiele erneut als bedeutendes kulturelles Ereignis in der Region festigten.