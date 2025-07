"Die Wasserfälle von Slunj": Heranrauschender Schmerz in Reichenau

Eigentlich ist es erstaunlich, dass Heimito von Doderers „Die Wasserfälle von Slunj“ noch nie zuvor bei den Festspielen in Reichenau auf dem Programm gestanden sind. Immerhin wird der Ort sogar dezidiert in dem Roman erwähnt. Und nicht nur so nebenbei, sondern in einem zentralen schwärmerischen Dialog über die technische Erhabenheit der Semmeringbahn. Ein Gespräch zwischen dem Industriellen Robert Clayton und Monica Bachler, dem Schwarm seines Sohnes, das den Lauf der Erzählung in eine ganz neue, zerstörerische Richtung lenken wird.

Der letzte vollendete Roman von Doderer handelt – auf das Minimalkonzentrat heruntergebrochen – von einem britischen Industriellen, der im Wien des endenden 19. Jahrhunderts eine Maschinenfabrik gründet. Bei seiner Hochzeitsreise mit Frau Harriet – die die beiden auch zu den titelgebenden Wasserfällen in Slunj mit ihren verschachtelten Mühlen führt – entdeckt Robert Clayton seine Liebe zu Wien. Doderer umspült den Erzählstrang der Clayton-Familie mit einem reichen Panorama an Wiener Charakteren der damaligen Zeit.