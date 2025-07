"Gott des Gemetzels" in Reichenau: Eltern sind die schlechteren Kinder

Versuchsanordnung

Im Prinzip ist es eine Versuchsanordnung der Gegenwartsklischees: Die um afrikanische Bürgerkriege und achtsame Erziehung besorgte Autorin (Köstlinger als Véronique), der innerlich bebende Schlurf (Maurer als Michel), der rücksichtlose Macho-Anwalt (Werths als Alain) und die grundgiftige Vermögensberaterin (Häßle als Annette) stehen für die von vornherein unversöhnlichen Triggerobjekte im allgemeinen ideologischen Hick-Hack. Und vor allem auch für jene überengagierten Erziehungsstreber, die man in der Elterngruppe auf WhatsApp gleich einmal stumm schaltet.

Was als nur unterschwellig aggressives Erwachsenen-Gespräch über die Tatsache, dass der eine Sohn dem anderen zwei Zähne ausgeschlagen hat, beginnt, geht dann, wie das halt so ist, rasch in den elterlichen Atomkrieg mit der Moralwaffe über: Es wird in intensiven 90 Minuten alles ausgestritten, vom Medikamentenskandal, den Alain am Handy zu vertuschen versucht, über den reuelosen Hamstermord von Michel bis zum Alkoholismus und der Scheinheiligkeit Véroniques und dem bitteren Ehehass Annettes. Da gibt es viele gute Lacher, ein Aufwischhandtuch, das man am Schluss nur noch mit der Zange angreifen würde, und elegant wechselnde Fronten im Streitquartett. Und bei der Heimfahrt wieder mal die Gewissheit: Eltern sind die schlechteren Kinder.