Festreigen zur Narzissenblüte

Mit prächtigen Figuren aus Narzissen ließen sich die Lunzer auch schon beim großen Narzissenfest in Bad Ausee bejubeln. Heuer steigt zu Ehren der blitzenden Blütensterne auf vielen Wiesen des Ybbstals erstmals wieder ein großes Fest in der eigenen Region.In den 1950-er Jahren waren solche Feste rund um die botanische Besonderheit sehr beliebt.

Die fünf Gemeinden Lunz am See, Göstling/ Ybbs, St. Georgen/Reith, Hollenstein und Opponitz werden am Wochenende zwischen 16. und 18. Mai die "Ybbstaler Narzissenblüte" inszenieren. Schulen, Folklore- und Tourismusvereine bieten ein abwechslungsreiches Programm. Los geht’s am Freitagabend (18 Uhr) auf der Lunzer Seebühne. Ensembles und Chöre treten auf, eine Ausstellung zeigt Bilder von früheren Narzissenumzügen.Und im Lunzer Seebad können Kinder fantasievolle Figuren aus Papierblüten stecken. Wanderungen entlang blühender Wiesen, aber auch Spazierfahrten mit Elektromountainbikes und auch dem Ötscherlandexpress stehen am Samstag am Programm. Samstag Abend lädt die Musikkapelle Lunz im Schloss Seehof zum Konzert (20 Uhr). In St. Georgen/Reith steigt schon um 14 Uhr ein unterhaltsames Entenrennen. Ab 17 Uhr wird im Treffenguthammer in Hollenstein die Glut in der Esse geschürt. Dor twerden dann aus Eisen schmuckvolle Narissen geschmiedet. Zur Stärkung gibt's Gulaschsuppe aus dem Kessel. Sonntag wird in Oponitz gewandert. Der "Narissenwandertag" startet zwischen 9 und 12 Uhr beim Bruckwirt. Die zwölf Kilometer lange Strecke führt durch eine malerische Frühlingslandschaft. Stärkung gibt's auf Höfen und in gemütlichen Hütten.