Festival: Wenn sich alles um Haydn dreht

In Rohrau (Bezirk Bruck an der Leitha) steht das Geburtshaus der weltbekannten Musiker-Brüder Joseph und Michael Haydn. Von 1. März bis 13. Dezember 2020 wird in der Haydnregion wieder ein umfassendes, durch die Haydn-Brüder inspiriertes Konzertprogramm stattfinden. 28 Veranstaltungen bei denen etwa 400 Künstlerinnen und Künstler an 14 Schauplätzen auftreten erwarten die Gäste. Für besondere Atmosphäre der musikalischen Darbietungen sorgen auch die Kulissen, in denen die Musiker auftreten. Als neue Standorte kommen in diesem Jahr das Schloss Ebergassing, die Pfarrkirchen in Hainburg und Fischamend und die historisch nachempfundene Therme der Römerstadt Carnuntum hinzu. Weiter Schauplätze sind das renovierte Haydn-Geburtshaus, das Bio-Weingut Raser-Bayer in Höflein und Schlösser wie das Schloss Petronell-Carnuntum und das Schloss Margarethen am Moos.