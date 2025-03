Barock-Festival ganz im Zeichen der vier Elemente

„Die elementaren Kräfte des Universums faszinieren die Menschheit seit Jahrhunderten“, zeigte sich St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler von der Themenwahl fasziniert. Los geht’s am 19. Juni: Der Medienkünstler Peter Kogler präsentiert eine exklusive Vier-Elemente-Edition. Werke anderer Künstler und eine musikalische Uraufführung stehen am Programm.

Philosophisch geht’s am 21. Juni weiter, wenn am Nachmittag Eva Horn und Michael Köhlmeier gemeinsam mit Wolfgang Schlag über das Thema Klima und die vier Elemente diskutieren. Am Abend verzaubert das Barockensemble Il Giardino Armonico unter der Leitung von Flötist Giovanni Antonini mit italienischem Flair in der ehemaligen Synagoge.

Weitere Höhepunkte sind der Auftritt von Franziska Fleischanderl mit dem Streichquartett Sonare, die Lesung von Schauspielstar Birgit Minichmayr oder das Konzert von „The Wave Quartet“ mit dem L’Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg.