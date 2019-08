Fest der Spätantike: So lebt es sich in den Schuhen Caesars

Frank freut sich, heuer erstmals in die Schuhe des Valentinian I. schlüpfen zu dürfen. Obwohl – dieser gilt als einer der unangenehmsten Kaiser, die er je kennengelernt habe, berichtet der Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus. „Er ist jähzornig und brutal, ungeduldig und unnachgiebig. Aber er war ein militärisches Genie, bescherte dem Land die letzte wirtschaftliche Blütezeit und hatte ein Herz für die Armen“, so Marcellinus. So erbaute er etwa Waisenhäuser in Rom und erleichterte die untere Bevölkerungsschicht von ihren Steuern.

Er stirbt übrigens 375 nach Christus, ein Jahr nach seinem Besuch in Carnuntum. Also Valentinian I., nicht Frank. Grund dafür ist ein Wutanfall. „Die innere Hitze ließ sein Blut stocken“, berichtet der Geschichtsschreiber Marcellinus trocken. „Geschieht im Recht, dem alten Choleriker.“