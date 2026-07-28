Auf Raimunds Spuren: Geschichtsunterricht für Ensemble der Festspiele

Mit „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ sind die Raimundspiele in Gutenstein wieder zu ihrem Ursprung zurückgekehrt. Nach zwei Saisonen mit „Der Verschwender“ und „Der Bauer als Millionär“ widmet sich Norbert Gollinger im dritten Jahr seiner Intendanz Raimunds Paradestück. Uraufgeführt wurde das romantisch-komische Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund im Oktober 1828 im Theater in der Leopoldstadt. Die Raimundspiele begleitet jedes Jahr auch ein zur liebgewonnenen Tradition gewordener Fixpunkt. Die Präsidentin der Raimundgesellschaft, Dany Sigel, begrüßte das Ensemble der Raimundspiele Gutenstein zusammen mit einigen Ehrengästen wie Vizebürgermeisterin Hilde Ramberger im Ferdinand-Raimund-Museum in Gutenstein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Vienna Press / Andreas TISCHLER Das Ensemble der Festspiele zu Gast im Raimundmuseum in Gutenstein.

Grabmal restauriert Die Geschichte der Raimundgesellschaft reicht lange zurück. Schon im 19. Jahrhundert wurde vom Schauspieler und Schriftsteller Rudolf Tyrolt in Wien das Raimundkomitee gegründet. Durch dessen Engagement konnte auch das Raimundgrabmal in Gutenstein restauriert werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Vienna Press / Andreas TISCHLER Gutenstein hat ein eigenes Raimundmuseum.

2022 konstituierte sich die Raimundgesellschaft neu, die Schauspielerin Dany Sigel wurde als Präsidentin bestellt. Aufgrund ihrer Rollen und ihres Lebenslaufs gilt sie als „intensiv mit Ferdinand Raimund verbunden“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HERBERT NEUBAUER Johannes Krisch war von 2021 bis 2023 künstlerischer Leiter in Gutenstein.