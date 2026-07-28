Auf Raimunds Spuren: Geschichtsunterricht für Ensemble der Festspiele
Mit „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ sind die Raimundspiele in Gutenstein wieder zu ihrem Ursprung zurückgekehrt. Nach zwei Saisonen mit „Der Verschwender“ und „Der Bauer als Millionär“ widmet sich Norbert Gollinger im dritten Jahr seiner Intendanz Raimunds Paradestück. Uraufgeführt wurde das romantisch-komische Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund im Oktober 1828 im Theater in der Leopoldstadt.
Die Raimundspiele begleitet jedes Jahr auch ein zur liebgewonnenen Tradition gewordener Fixpunkt. Die Präsidentin der Raimundgesellschaft, Dany Sigel, begrüßte das Ensemble der Raimundspiele Gutenstein zusammen mit einigen Ehrengästen wie Vizebürgermeisterin Hilde Ramberger im Ferdinand-Raimund-Museum in Gutenstein.
Grabmal restauriert
Die Geschichte der Raimundgesellschaft reicht lange zurück. Schon im 19. Jahrhundert wurde vom Schauspieler und Schriftsteller Rudolf Tyrolt in Wien das Raimundkomitee gegründet. Durch dessen Engagement konnte auch das Raimundgrabmal in Gutenstein restauriert werden.
2022 konstituierte sich die Raimundgesellschaft neu, die Schauspielerin Dany Sigel wurde als Präsidentin bestellt. Aufgrund ihrer Rollen und ihres Lebenslaufs gilt sie als „intensiv mit Ferdinand Raimund verbunden“.
Trauer um Ex-Intendant Johannes Krisch
Der jährliche Termin im Raimundmuseum hat nicht nur gesellschaftliche Gründe. Laut Sigel wird der Besuch genutzt, um mit den Künstlern über das Leben und das Werk Raimunds zu sprechen, neue Details zu entdecken und gemeinsam zu diskutieren. Mit dabei waren auch Mime Rudi Roubinek (Diener Habakuk) und die Hauptakteure Andreas Patton und Elisa Seydel.
Aktuell gibt es in Gutenstein ein bestimmendes Thema. Der Tod von Schauspieler und Künstler Johannes Krisch im Alter von 59 Jahren hat auch bei den Raimundspielen für Bestürzung gesorgt. Krisch ist eng mit den Spielen verbunden. Er war von 2021 bis 2023 künstlerischer Leiter in Gutenstein. Während seiner Intendanz hatte der Wiener bereits unter schweren gesundheitlichen Problemen zu leiden, die auch die Arbeit bei den Raimundspielen überschattete.
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