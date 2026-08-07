St. Pölten: Zweijähriges Kind stürzt aus erstem Stock

Im Stadtgebiet von St. Pölten kam es am 6. August 2026 zu einem schweren Unfall mit einem Kleinkind. Ein 22 Monate altes Kind stürzte aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses rund vier Meter tief auf das Kopfsteinpflaster und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 2 brachte das Kind in die Klinik Donaustadt.

Insektenschutz hielt dem Druck nicht stand

Ein 22 Monate altes Kleinkind hielt sich unter der Obhut der Großmutter gemeinsam mit einem Geschwisterkind im ersten Stock eines Einfamilienhauses auf. Gegen 16.10 Uhr lehnte sich das Kind an den Insektenschutz eines geöffneten Fensters und stürzte rund vier Meter tief auf das Kopfsteinpflaster vor dem Haus.