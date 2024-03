Felssturz im Höllental: Geologen haben Straße wieder freigegeben

Die Felsbrocken hatten auf der beliebten Motorradstrecke zwischen Hirschwang und Nasswald mitten im Quellschutzgebiet der Stadt Wien ein Bild der Zerstörung hinterlassen.

Laut Geologen des Landes NÖ waren rund 100 Kubikmeter Fels (Wettersteinkalk) aus einer senkrechten Felswand auf der Seite des Schneebergs in einer Wandhöhe von zirka 40 m ausgebrochen und rund 180 Meter den Wald und die Schutthalde auf die Straße hinuntergestürzt.

Die größten Felsen waren rund fünf Kubikmeter groß, also in etwa so groß wie ein Kleinwagen.