Nach massivem Felssturz: Aufräumarbeiten auf B33 haben begonnen

Nach dem Felssturz auf die B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) am Montag sind nun Arbeiten angelaufen , um loses Gestein zu entfernen.

Eine Spezialfirma und Fachleute der Straßenmeisterei waren am Freitag weiter dabei, sich ein Bild der Lage an der betroffenen Stelle zu machen. Geprüft wurde auch, ob in angrenzenden Gebieten Maßnahmen erforderlich sind. "Wie lang die Sperre dauern wird, lässt sich noch nicht abschätzen", sagte Gerhard Fichtinger vom NÖ Straßendienst zur APA.