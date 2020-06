Feldwiese: Bürgerinitiative setzt auf Info-Offensive

Im Ort wurde großflächig plakatiert, auf Facebook mobilisiert, ein Postwurf an alle Haushalte soll folgen. "Noch immer gibt es weder einen Investitions-, noch einen Finanzierungsplan für das Projekt", sagt Axel Zuschmann von der Bürgerinitiative. Initiatorin Hedwig Fritz hat Auskunftsbegehren an Umweltanwalschaft und Bezirkshauptmannschaft verfasst. Außerdem wurde ein zusätzliches Gutachten zur Naturverträglichkeit in Auftrag gegeben.

Bürgermeister Peter Buchner ( ÖVP) will sich erst näher zum Projekt äußern, wenn der Bescheid des Landes ausgestellt wurde. "Jetzt kann man nur von groben Skizzen reden. Das was die Bürgerinitiative da verbreitet, ist Falschinformation", sagt Buchner.