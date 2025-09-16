Fatales Kopfballduell: U23-Kicker aus Wiener Neustadt mit Heli ins Spital

Es war ein fatales Kopfballduell, dass am vergangenen Wochenende für Schrecksekunden beim Spitzenspiel der Fußball-Gebietsliga in der Buckligen Welt sorgte. Rettungskette in Gang gesetzt Luca Handl, Spieler der U23 des 1. Fortuna Wiener Neustädter SC blieb nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler benommen am Spielfeld liegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lechner/1. Wr.Neustädter SC Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber landete am Spielfeld in Kirchschlag

Mit dem Hubschrauber in die Klinik Wegen des Verdachts auf eine schwere Kopf- bzw. Wirbelsäulenverletzung musste der Kicker nach der medizinischen Erstversorgung mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber in die Uniklinik nach Wiener Neustadt geflogen werden. Von dort kommt nach einem Besuch seiner Vereinskollegen nun die erste positive Nachricht und leichte Entwarnung. "Er zog sich zwar einen Halswirbelbruch zu, muss aber wohl nicht operiert werden und hat keine bleibenden Schäden zu erwarten“, heißt es vonseiten des Vereins.

Halskrause U23-Trainer Ekin Kirakacan sowie die Vorstände Marco Meitz und Dominik Schneidhofer besuchten den Patienten im Krankenhaus. Der Halswirbelbruch wurde mit einer Krause stabilisiert. "Ich danke allen, die an mich gedacht haben und bedanke mich für die zahlreichen Nachrichten. Ich hatte Glück im Unglück. Jetzt heißt es nur noch, so schnell wie möglich wieder fit werden“, so Luca Handl in einem ersten Statement.