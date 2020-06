Fast 65.000-mal heulten die Sirenen

Es waren vor allem vier Schauplätze, die den nö. Feuerwehren 2014 alles abverlangt haben. Die Eiskatastrophe im Waldviertel war dabei der größte Einsatz auf heimischem Boden. Aber auch in Slowenien standen die Helfer im Eiseinsatz, in Bosnien galt es die Folgen einer Jahrhundertflut zu bewältigen. Massive Unwetter in Österreich forderten zusätzlich Manpower und technische Schlagkraft der Silberhelme aus NÖ. Insgesamt verzeichneten die Feuerwehren im Vorjahr 64.691 Alarmierungen - das entpricht einem Einsatz alle acht Minuten.

"Gerade weil das Feuerwehrwesen in Niederösterreich so gut funktioniert, werden die Einsätze fast schon als Selbstverständlichkeit gesehen", sagt Landeshauptmann Erwin Pröll. Dass sich mehr als 98.000 Männer und Frauen in den Dienst von 1640 Feuerwehren und 89 Betriebsfeuerwehren stellen, sei aber alles andere als selbstverständlich.