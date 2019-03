Familienhaus in Bisamberg geriet in Vollbrand

In der Nacht auf Samstag geriet in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) ein Familienhaus in Vollbrand.

Kurz vor 2 Uhr Früh wurden die Feuerwehren alarmiert, der Brand in dem großteils aus Holz errichteten Gebäude in einem entlegenen Gebiet am Bisamberg war von weitem zu sehen. Nach Auskunft des Bewohners - laut Aussendung eine ältere Person - befand sich niemand mehr im Haus. Der Mann und sein Hund hatten das Gebäude selbstständig verlassen können.