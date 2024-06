NÖ: Familienbetrieb aus der Elektrobranche ist pleite

Das wirtschaftlich schwierige Situation in der Branche sowie die Folgen von Teuerung und Inflation sollen maßgebliche Gründe dafür sein, dass ein bekanntes Mostviertler Elektrounternehmen in die Pleite rutschte.

Die Firma preist auf ihrer Homepage ihr Know-how bei Dienstleistungen in der Industrie aber auch im Eigenheimbau an.

Doch über das Vermögen des Familienbetriebs Peter Pfaffeneder Gmb, bekannt unter dem Namen ELTE (Elektrotechnik) in Neuhofen/Ybbs (Bezirk Amstetten) wurde am heutigen Donnerstag am Landesgericht St. Pölten aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, berichtet Karl Quendler vom Österreichischen Verband Creditreform.