Familie von Baby Sophie dankt Beamten

Ein Happy End in letzter Minute gab es am Sonntag für eine Familie aus Himberg, NÖ. Wie der KURIER berichtete, wurde die hochschwangere Justyna O. mit Polizeieskorte ins Krankenhaus Mödling geleitet, wo sie es gerade noch rechtzeitig in den Kreißsaal schaffte.

Gegen 15 Uhr erblickte Töchterchen Sophie, 3368 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß, das Licht der Welt. Die Wehen seien ganz plötzlich gekommen, berichtet der stolze Vater Werner. Das Paar entschied sich, selbst ins Spital zu fahren.

Doch als der 44-Jährige auf die S1 auffuhr, wurde die Zeit knapp. "Meine Frau ist auf der Rückbank gelegen, es war wie im Film", erinnert er sich. Zum Glück entdeckte er eine Polizeistreife. "Ich habe sie von hinten angeblinkt." Die Autos hielten am Pannenstreifen, nachdem Werner O. die Lage erklärt hatte, eskortieren die Beamten Michael Kitzler und Matthias Maier die Familie mit Blaulicht nach Mödling. "Ich möchte mich bei den Beamten herzlich bedanken", lässt Werner O. ausrichten.