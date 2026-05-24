Familie Badura hat seit 50 Jahren den Trabrennsport im Blut
Eigentlich brachte eine überraschende Fügung die Familie zum Trabrennsport. In jungen Jahren nahm Gastro-Unternehmer Friedrich Badura an einem Kartenturnier teil, bei dem sich der Gewinner über ein Trabrennpferd aus der Krieau freuen durfte. „Von da an, war mein Vater vom Trabervirus infiziert“, erzählt Sohn Oliver, der einige Jahre später ebenfalls unheilbar damit angesteckt wurde. Es blieb nicht lang bei einem Pferd: Nach und nach investierte die Familie in weitere Tiere. In Glanzzeiten gingen sogar zwölf Trabrennpferde in Niederösterreich und Wien an den Start.
Erfolge im In- und Ausland
Der Höhepunkt von Oliver Baduras sportlicher Karriere als Züchter war der Derbysieg 2019 von „Nero Maximus“ in der Krieau; auch dessen Vater „November“ war mit Siegen in Österreich, Deutschland und Italien höchst erfolgreich. „Das Trabrennpferd von der Aufzucht bis zum ersten Rennen zu begleiten, ist wunderschön und spannend“, schwärmt er. „November“ ist heute noch im Familienbesitz und genießt seine Pension in vollen Zügen.
"Das Wichtigste in der Zucht und im Trabrennsport ist die Wertschätzung gegenüber dem Lebewesen", sagt Oliver Badura. „Viele unserer ehemaligen Rennpferde genießen noch heute ihr Gnadenbrot auf einer Weide in Oberösterreich. Erst unlängst ist eines unserer besten Pferde, ,Dancing Qui´, im hohen Alter von 32 Jahren eingeschlafen.“
Bekannte Kunden
Im Zuge seiner Tätigkeit im Trabrennsport erweiterte sich auch sein Netzwerk, das er für sein berufliches Standbein als Immobilienmakler gut gebrauchen konnte – zu seinen Kunden zählen unter anderem der Austro-Kanadier und Milliardär Frank Stronach, Ex-Lugner-Freundin „Bambi“und Ex-Nationaltorhüter Herbert „Funki“ Feurer. Durch seine Verbundenheit zum Trabrennsport und der Badener Kurstadt, verlegte Oliver Badura vor etwa einem Jahr seine Firma aus Schwechat in die Badener Innenstadt, in die Frauengasse wo er bereits weitere Expansionsschritte plant.
Die Badener Trabrennbahn hat es Oliver Badura besonders angetan: „Eine Biedermeier Sommerrennbahn mit einem unglaublichen Flair, so etwas gibt es kein zweites Mal auf der Welt.“ Er weiß, wovon er spricht, hat bereits Anlagen in New York, Stockholm oder Paris gesehen. Zum Saisonbeginn am 31. Mai in Baden soll in Erinnerung an seinen verstorbenen Vater ein Friedrich-Badura-Gedenkrennen stattfinden, denn die Familie Badura schreibt bereits 50 Jahre Trabrennsport-Geschichte. So wurden aufstrebende Talente wie Conrad Lugauer, der seit 2026 neuer Trainer-Chef in Schweden ist und mit Erich Kubes, einer der erfolgreichsten Berufstrabrennfahrer Österreichs, gefördert.
Neues Fohlen
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