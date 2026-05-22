Stockerau bekommt Ausbildungsstätte für Jugendliche mit Beeinträchtigung

Die ITA ist ein Ausbildungszentrum für Jugendliche ab 15 Jahren, die eine Beeinträchtigung haben. Ihren Sitz hat die gemeinnützige GmbH in Gänserndorf-Süd. Auf dem Areal erhalten die Jugendlichen eine individuelle Teilausbildung, daher die Abkürzung ITA, mit Abschluss.

Damit setzt die ITA, die zur Helga-Keil-Bastendorff-Stiftung gehört, einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der inklusiven Berufsbildung. Da am Standort in Gänserndorf-Süd die Nachfrage groß ist, wird im Herbst dieses Jahres eine neue Außenstelle der ITA eröffnen, und zwar in Stockerau (Bezirk Korneuburg). „Holzwerkstatt“ ergänzt Angebot der Teilausbildung Die neue Außenstelle wird mit dem neuen Ausbildungsbereich „Holzwerkstatt“ den Jugendlichen mit leichten Beeinträchtigungen zusätzliche Möglichkeiten für eine gute Ausbildung bieten. Damit wird das bisherige Angebot für die fünfjährigen Teilausbildungen ergänzt.

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Regionale Erreichbarkeit wird verbessert „Ein wesentlicher Grund für die Wahl des neuen Standorts ist die verbesserte regionale Erreichbarkeit“, erklärt Geschäftsführer Thomas Pendl. Während am Standort in Gänserndorf-Süd weiterhin das Zentrum für die Ausbildungsbereiche Pferde- und Tierpflege, biologischer Gartenbau, Kochen/Gastronomie, Reparaturen und Büro/Neue Medien bleibt, verkürzt die Außenstelle in Stockerau die Anfahrtswege für Jugendliche aus den Bezirken Korneuburg, Hollabrunn und Mistelbach erheblich. Zudem ist das neue Angebot auch für Teile des Wald- und Mostviertels gut erreichbar, was den Zugang zu individualisierter Bildung für eine breitere Region öffnet.

„Ziel unserer Teilausbildung ist es, jungen Menschen, die nach der Pflichtschule keine weiterführende Schule besuchen können, echte Perspektiven zu bieten“, sagt Pendl. In der ITA in Gänserndorf werden Jugendliche ab 15 Jahren mit kognitiven, sozialen oder physischen Beeinträchtigungen ausgebildet. Theorie und Praxis sind eng verzahnt In Kooperation mit der angeschlossenen FIT-Schule, kurz für Fachspezifische Schule für Individualisierte Teilausbildungen mit Öffentlichkeitsrecht, werden Theorie und Praxis eng verzahnt. Die Absolventinnen und Absolventen schließen als „Geprüfte Fachhelfer:innen“ ab – ein wichtiger Schritt für den Einstieg in den Arbeitsmarkt und ein selbstbestimmtes Leben.

Tag der offenen Tür Am Donner stag, 28. Mai wird in die ITA von 9.30 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen.

wird in die ITA von 9.30 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die ITA ist in Gänserndorf-Süd in der Hochwaldstraße 41 zu finden.

in der Hochwaldstraße 41 zu finden. Weitere Informationen zum Ausbildungsangebot und freien Plätzen erhalten Interessierte bei Bri Neuhauser, 0660/64 39 577, brigitte.neuhauser@ita.or.at oder online auf der Website www.ita.or.at.