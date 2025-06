Gänserndorf: Regionale Bank intensiviert Zusammenarbeit ITA

Die ITA in Gänserndorf-Süd, freut sich, dass die Zusammenarbeit mit der Marchfelder Bank intensiviert wird. ITA ist die Abkürzung für integrative Teilausbildung. Die gemeinnützige GmbH ist Teil der Helga Keil-Bastendorff-Privatstiftung und bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Beeinträchtigung, Entwicklungsverzögerung, Lernschwäche oder anderem Unterstützungsbedarf eine individualisierte Teilausbildung an. Diese dauert fünf Jahre und kann in den Bereichen Tierpflege, Biologischer Gartenbau, Kochen, Reparaturen und Büro/Neue Medien auf dem Ökolandgut Sonnenfeld absolviert und mit einem Zertifikat als "geprüfter Fachhelfer" abgeschlossen werden.