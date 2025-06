Großes Interesse an ITA: Am Tag der offenen Tür wurde Angebot präsentiert

"Ich bin überrascht, dass das Areal so riesig ist", sagt Michael Rotter, von der Immobilienfirma Avana Real Estate, der der ITA beim Tag der offenen Tür eine Spende über 2.000 Euro überbringt. Er wollte sich die Einrichtung selbst einmal ansehen, in der eine Kundin von ihm, Monika Ypsmüller, arbeitet. Der Unternehmer wollte aber nicht nur alles sehen, sondern auch finanziell unterstützen.

Die ITA ist auf dem Ökolandgut Sonnenfeld in Gänserndorf-Süd beheimatet und Teil der Helga-Keil-Bastendorff-Privatstiftung. Dort haben junge, lernschwache und beeinträchtigte Menschen die Möglichkeit zu einer fünfjährigen Teilausbildung, die sie mit dem Zertifikat „Ausbildung zum/r Geprüften Fachhelfer/in“ abschließen. So erklärt sich auch die Abkürzung ITA, die für individualisierte Teilausbildung steht. Da die Nachfrage dieser Teilausbildung in der Tagesstätte so groß ist, wird es ab Herbst 20 zusätzliche Ausbildungsplätze geben. Somit stockt die Einrichtung auf 85 Plätze auf.

Fünf Bereiche der Teilausbildung und eine WG für Schwerbehinderte

Die Jugendlichen genießen eine Teilausbildung in den Bereichen Pferde- und Tierpflege, biologischer Gartenbau, Kochen/Gastronomie, Büro/Neue Medien und Reparaturen an. Genau diese wurden beim Tag der offenen Tür präsentiert. Auf den Weg zu den Lamas oder Pferden kamen die Besucher an einer weiteren Einrichtung auf dem Areal vorbei: Einem Wohnhaus für Schwerbehinderte.