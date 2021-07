Falstaff bewertet Kremser Lokale im "Streetfood Guide" mit Topnoten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Streetfood in Österreich wird immer beliebter, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Gerade Gerichte wie Burger und Bowls, die auch zum Mitnehmen ideal sind, werden im "2Stein" und im "Schmid's" angeboten. Im "Streetfood Guide" des Verlagshauses Falstaff werden diese Lokale nun besonders gut bewertet.

200.000 Stimmen aus der Falstaff-Community konnten über 330 Betriebe in ganz Österreich abstimmen. Das Hauptaugenmerk lag mit 60 Prozent auf den Speisen, zusätzlich wurden die Kriterien "Essen", "Service" und "Ambiente" herangezogen. Ein Lokal mit der Höchstwertung 95 Punkte bekommt 4 Blumen.

Mit 92 Gesamtpunkten und 3 Blumen erreichte das "2Stein" den 2. Platz. Das beliebte Lokal am Campus Krems wurde vor allem wegen seiner umfangreichen Speisen- und Getränkeauswahl, seinem Flammkuchen, seiner Burgerkreationen und dem originellen Ambiente ausgezeichnet. In der Kategorie "Essen" bekam das "2Stein" 56 von 60 Punkten und in den Kategorien "Service" und "Ambiente" jeweils 18 von 20 Punkten.