Falsch eingeschätzt: Oligarch entpuppt sich als edler Spender

Ohne die finanzielle Hilfe von Sardarov wäre es sogar um die Raimund-Festspiele in Gutenstein schlecht bestellt gewesen. „Wir haben 40.000 Euro für das Theaterzelt bekommen. Ohne dieser Zuwendung hätten die Raimundspiele wenig Chancen gehabt zu überleben“, sagt Gutensteins Bürgermeister Michael Kreuzer. Der Oligarch gilt auch als der Retter des Freibades, und mit seiner 70.000-Euro-Subvention konnte auch das Musikerhaus neu gebaut werden. „Damit hat er wesentliches für die sozialen Kontakte in der Gemeinde beigetragen“, so Kreuzer.