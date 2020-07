Corona-Krise: Zäher Kampf der Wirte

Nur mühsam und immer wieder mit herben Rückschlägen konfrontiert, kämpfen Wirte und Beherbergungsbetriebe gegen die Corona-Krise an. Dabei sind die Sparten in der Gastronomie unterschiedlich belastet, wie drei Betroffene aus Niederösterreich aus der Praxis berichten.

Das Anfang Juli in Kraft getretene Hilfspaket, mit der Senkung der Umsatzsteuer auf fünf Prozent bei Speisen und Getränken, nennen die Gastronomen hilfreich. Es hätte aber noch andere Maßnahmen gegeben, etwa bei der Beschäftigung von Aushilfskräften, die sich vor allem Betriebsführer am Land wünschen.

70 Hochzeiten abgesagt

Eine davon ist Wirtin Melitta Ott. „In 40 Jahren als Wirtin habe ich so etwas noch nie erlebt“, sagt sie. In ihrem Traditionsbetrieb in Seitenstetten im Mostviertel mussten aufgrund der Pandemie und ihrer Folgen 70 Hochzeiten zum Teil abgesagt oder auf den Herbst und das nächste Jahr verschoben werden. Doch erst vor wenigen Tagen erlebte Ott einen Öffnungstag, wie noch nie. „Da vergingen zwei Stunden, ohne dass überhaupt ein Gast bei uns war. Am Abend betrug der Umsatz knapp 400 Euro“, schildert die Chefin von 21 Mitarbeitern, die derzeit in Kurzarbeit beschäftigt sind.