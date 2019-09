Fall Weikendorf: FPÖ bleibt Debatte im Landtag verwehrt

Die FPÖ attackiert deswegen die Landesverwaltung sehr scharf. „Es darf nicht angehen, dass sich Behörden und Politiker von einer linken Kampagne in die Knie zwingen lassen und unsere Landsleute nicht ernst genommen werden“, sagt Klubobmann Udo Landbauer. Er wollte deswegen das Thema auch in einer Aktuellen Stunde zu Beginn der Landtagssitzung diskutieren.

Von Landtagspräsident Karl Wilfing ( ÖVP) erhielt er allerdings eine Absage. Nicht wegen des Themas Weikendorf, sondern wegen der Geschäftsordnung. Pro Sitzung sind nur zwei Aktuelle Stunden zugelassen, diese gehen bei der Sitzung am Donnerstag an ÖVP und SPÖ. Zu den Themen „Innovationsland Niederösterreich“ und „Höchste Priorität für Klima- und Umweltschutz in Niederösterreich“.