Fall Julia Kührer: Antrag auf Wiederaufnahme abgewiesen

Der Mordfall Julia Kührer wird voererst nicht neu aufgerollt. Das Landesgericht Korneuburg hat den Wiederaufnahmeantrag des renommierten Wiener Strafverteidigers Wolfgang Blaschitz in erster Instanz abgelehnt. Blaschitz wollte beweisen, dass der ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilte Michael Kollitsch nicht der Mörder der damals 16-jährigen Niederösterreicherin ist.

In mehreren Anhörungen und mit Privatgutachten wollte Blaschitz an Hand von Zeugenaussagen beweisen, dass Julia Kührer im Zuge einer Drogenparty an einer Überdosis gestorben ist.

Der Richtersenat in Korneuburg entschied jedoch gegen die Wiederaufnahme des Verfahrens. Blaschitz will gegen den Entscheid Einspruch erheben. Er hat dazu 14 Tage Zeit.

Überdosis durch Sachverständigen ausgeschlossen

Die damals 16-Jährige verschwand 2006 in Pulkau (NÖ), ihre sterblichen Überreste sind 2011 auf dem Grundstück des verurteilten ehemaligen Videothek-Besitzers entdeckt worden. Die Todesursache ließ sich nicht mehr eruieren. Der jetzige Anwalt des Mannes legte dem eine Verfahrenswiederaufnahme prüfenden Drei-Richter-Senat des Landesgerichts Korneuburg im Dezember 2017 ein neues Gutachten vor, dem zufolge das Mädchen an einer Überdosis Methamphetamin (Crystal Meth) gestorben sein könnte. Der damalige Gerichtssachverständige hatte eine letale Überdosis ausgeschlossen.

Im September 2013 hatte ein Geschworenensenat in Korneuburg den damals 51-jährigen Wiener in einem Indizienprozess des Mordes schuldig gesprochen. Die verhängte lebenslange Haft wurde im März 2014 auf 20 Jahre herabgesetzt.