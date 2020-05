Falke pfiff auf Filmkarriere

"Ich fürchte, dass er in freier Wildbahn keine großen Chancen hat. Der Vogel ist als Handaufzucht sehr zahm. In der Natur ist er Beute für viele andere Tiere, etwa den Uhu, der in der Gegend auch vorkommt. Selber ist der junge Falke im Jagen ungeübt", überlegt der Falkner, der mit dem Tier am Kuhberg das Anfliegen geübt hat, als er nicht zurückkehrte. Nun hat er mit Hilfe eines Freundes in und rund um Dürnstein Fotos von dem vermissten Tier aufgehängt und hofft auf Sichtungen.

Aus seiner Erfahrung kehren entflogene Falken am selben oder spätestens am nächsten Tag - weil sie der Hunger daran erinnert - zu dem Ort zurück, an dem sie abgeflogen sind. "Jeder Falke entscheidet sich bei jedem Flug, ob er zurück kehrt. Manche bleiben weg, andere kehren immer wieder zurück, das ist unterschiedlich", berichtet der Falkner.